هدفا تعادل مصر للشباب وقطر الأولمبي - (دورة قطر الودية)
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 22:00
شوف هدفي المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 19, 2025
منتخبنا الوطني 1 - 1 مصر ... البطولة الودية الدولية تحت 23 سنة#قطر_مصر#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/CpzOLY4Ko7
هدف منتخب مصر للشباب في قطر الأولمبي - كباكا
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