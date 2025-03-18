هدف غزل المحلة أمام البنك الأهلي - عاطف الحكيم (كأس عاصمة مصر)
الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 23:50
جووووول— ON Sport (@ONTimeSports) March 18, 2025
عاطف الحكيم يسجل الهدف الأول لنادي غزل المحلة في مرمى البنك الأهلي pic.twitter.com/d0OpBGSYkN
هدف غزل المحلة أمام البنك الأهلي - عاطف الحكيم (كأس عاصمة مصر)
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