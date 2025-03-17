أهداف فوز كهرباء الإسماعيلية على طنطا 2-1 (دوري المحترفين)
الإثنين، 17 مارس 2025 - 00:48
أهداف فوز كهرباء الإسماعيلية على طنطا 2-1 (دوري المحترفين)
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