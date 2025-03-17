هدف برشلونة الثاني ضد أتليتكو مدريد - فيران توريس (الدوري الإسباني)
الإثنين، 17 مارس 2025 - 00:46
هدف برشلونة الثاني ضد أتليتكو مدريد - فيران توريس (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثالث ضد أتليتكو مدريد - لامين يامال (الدوري الإسباني) هدف أتليتكو مدريد الأول ضد برشلونة - خوليان ألفاريز (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد رايو فايكانو - كيليان مبابي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الرابع في سوسيداد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثالث في ريال سوسيداد - أراوخو (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال سوسيداد - مارك كاسادو (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال سوسيداد - جيرارد مارتين (الدوري الإسباني)