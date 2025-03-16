أهداف فوز فيورنتينا على يوفنتوس 3-0 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة بفوز كبير لفيورنتينا على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 3-0 ضمن مواجهات الجولة الـ29 من الكالتشيو 🟣✅



شاهد الأهداف ⚽️#فيورنتينا_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/nyDTvyLToS