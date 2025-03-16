ملخص فوز الهلال على التعاون 2-0 (الدوري السعودي)

الأحد، 16 مارس 2025 - 01:30

3/16/2025 1:30:28 AM ملخص فوز الهلال على التعاون 2-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الهلال على التعاون 2-0 (الدوري السعودي)

الهلال التعاون الدوري السعودي
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