أهداف فوز بيراميدز على إنبي 2-1 (كأس مصر)

أهداف فوز الزمالك على سموحة 4-2 (كأس مصر)

هدف الزمالك الأول في سموحة - سيف الدين الجزيري (كأس مصر)

هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز فاركو على البنك الأهلي 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز زد على غزل المحلة 3-0 (الدوري المصري)

كاميرا في الجول - لاعبو الزمالك في أرض ملعب القاهرة دون حضور الأهلي

كاميرا في الجول - لاعبو الزمالك في استاد القاهرة قبل القمة

كاميرا في الجول - دخول جمهور الزمالك لاستاد القاهرة قبل القمة ضد الأهلي