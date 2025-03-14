هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)

الجمعة، 14 مارس 2025 - 00:02

3/14/2025 12:02:04 AM هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري خالد النبريص
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