هدف إنتر الثاني في شباك فينورد - هاكان تشالهان أوجلو (دوري أبطال أوروبا)

هدف فينورد الأول ضد إنتر - جاكوب مودر (دوري أبطال أوروبا)

هدف إنتر الأول أمام فينور - ماركوس تورام (دوري أبطال أوروبا)

هدف بايرن ميونيخ الثاني في شباك ليفركوزن - ألفونسو ديفيز (دوري أبطال أوروبا)

هدف بايرن ميونيخ الأول في شباك ليفركوزن - هاري كين (دوري أبطال أوروبا)

كاميرا في الجول - لاعبو الزمالك في أرض ملعب القاهرة دون حضور الأهلي