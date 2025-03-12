هدف بايرن ميونيخ الثاني في شباك ليفركوزن - ألفونسو ديفيز (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 01:20

3/12/2025 1:20:58 AM هدف بايرن ميونيخ الثاني في شباك ليفركوزن - ألفونسو ديفيز (دوري أبطال أوروبا)

هدف بايرن ميونيخ الثاني في شباك ليفركوزن - ألفونسو ديفيز (دوري أبطال أوروبا)

ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ
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