كاميرا في الجول - لاعبو الزمالك في أرض ملعب القاهرة دون حضور الأهلي

كاميرا في الجول - لاعبو الزمالك في استاد القاهرة قبل القمة

كاميرا في الجول - دخول جمهور الزمالك لاستاد القاهرة قبل القمة ضد الأهلي

كاميرا في الجول - وصول طاقم حكام القمة لاستاد القاهرة

كاميرا في الجول - غرفة ملابس الأهلي فارغة قبل لقاء القمة ضد الزمالك

هدف فوز غزل المحلة على فاركو 1-0 (كأس مصر)

هدفا فوز بيراميدز على المقاولون العرب 2-0 (كأس مصر)

ملخص فوز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 (كأس مصر)

هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت - شيكابالا (كأس مصر)