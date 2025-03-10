ملخص فوز جنوب إفريقيا على مصر 3-1 (تصفيات إفريقيا للمحليين)

الإثنين، 10 مارس 2025 - 00:37

3/10/2025 12:37:41 AM ملخص فوز جنوب إفريقيا على مصر 3-1 (تصفيات إفريقيا للمحليين)

ملخص فوز جنوب إفريقيا على مصر 3-1 (تصفيات إفريقيا للمحليين)

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