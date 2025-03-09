هدف أرسنال الأول ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 09 مارس 2025 - 20:26

3/9/2025 8:26:16 PM هدف أرسنال الأول ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)

هدف أرسنال الأول ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)

ديكلان رايس الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أرسنال
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