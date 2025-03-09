هدفا فوز بيراميدز على المقاولون العرب 2-0 (كأس مصر)

الأحد، 09 مارس 2025 - 00:17

3/9/2025 12:17:56 AM هدفا فوز بيراميدز على المقاولون العرب 2-0 (كأس مصر)

هدفا فوز بيراميدز على المقاولون العرب 2-0 (كأس مصر)

بيراميدز المقاولون العرب كأس مصر
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