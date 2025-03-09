ملخص فوز إنتر على مونزا 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 09 مارس 2025 - 00:06
بريمونتادا مثيرة ⚽️..— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 8, 2025
إنتر يفوز على مونزا بثلاثية مقابل هدفين..
شاهد ملخص المباراة المثيرة..#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 على #أبوظبي_الرياضية 📺Premium 1 pic.twitter.com/bIMPwJFmw3
ملخص فوز إنتر على مونزا 3-2 (الدوري الإيطالي)
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