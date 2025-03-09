ملخص فوز إنتر على مونزا 3-2 (الدوري الإيطالي)

بريمونتادا مثيرة ⚽️..

إنتر يفوز على مونزا بثلاثية مقابل هدفين..

شاهد ملخص المباراة المثيرة..#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 على #أبوظبي_الرياضية 📺Premium 1 pic.twitter.com/bIMPwJFmw3