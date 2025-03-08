أهداف فوز بوخوم على بايرن 3-2 (الدوري الألماني)

السبت، 08 مارس 2025 - 22:13

3/8/2025 10:13:25 PM أهداف فوز بوخوم على بايرن 3-2 (الدوري الألماني)

أهداف فوز بوخوم على بايرن 3-2 (الدوري الألماني)

بايرن ميونيخ بوخوم
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