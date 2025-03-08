هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت - شيكابالا (كأس مصر)
السبت، 08 مارس 2025 - 00:21
"شيكابالا يغير الحالة".. قائد الزمالك يضيف الهدف الثاني لفريقه في مرمى مودرن سبورت بعد مجهود كبير من زيزو pic.twitter.com/Fm45gC0mDQ— ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025
هدف الزمالك الثاني أمام مودرن سبورت - شيكابالا (كأس مصر)
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