هدف مودرن سبورت الأول أمام الزمالك - معتز زدام (كأس مصر)
السبت، 08 مارس 2025 - 00:19
رأسية ولا أحلى تمنح مودرن سبورت هدف التعادل في شباك الزمالك عن طريق معتز زدام pic.twitter.com/klBrHA2zCv— ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025
هدف مودرن سبورت الأول أمام الزمالك - معتز زدام (كأس مصر)
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