هدف الزمالك الأول أمام مودرن سبورت - نبيل عماد (كأس مصر)
الجمعة، 07 مارس 2025 - 22:08
دونجا يستغل أخطاء حارس ودفاع مودرن سبورت ويسجل هدف التقدم للزمالك مبكرًا pic.twitter.com/QW4liFVsb1— ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2025
هدف الزمالك الأول أمام مودرن سبورت - نبيل عماد (كأس مصر)
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