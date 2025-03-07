ملخص فوز إنتر ميامي على كافاليير 2-0 (كأس أبطال كونكاكاف)

الجمعة، 07 مارس 2025 - 11:00

3/7/2025 11:00:05 AM ملخص فوز إنتر ميامي على كافاليير 2-0 (كأس أبطال كونكاكاف)

ملخص فوز إنتر ميامي على كافاليير 2-0 (كأس أبطال كونكاكاف)

إنتر ميامي كافاليير لويس سواريز
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