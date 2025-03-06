ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 2-1 (الدوري المصري)

الخميس، 06 مارس 2025 - 00:41

3/6/2025 12:41:00 AM ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 2-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 2-1 (الدوري المصري)

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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