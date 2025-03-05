هدف إنتر الثاني ضد فينورد - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 21:20

3/5/2025 9:20:18 PM هدف إنتر الثاني ضد فينورد - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا)

هدف إنتر الثاني ضد فينورد - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا)

لاوتارو مارتينيز دوري أبطال أوروبا إنتر
نرشح لكم
هدف فوز ليفربول على باريس سان جيرمان - إيليوت (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول في بنفيكا - رافينيا (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول ضد فينورد - ماركوس تورام (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال السابع أمام إيندهوفن - كالافيوري (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني ضد أتليتكو مدريد- براهيم دياز (دوري أبطال أوروبا) هدف إيندهوفن الأول أمام أرسنال - نوا لانج (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني أمام إيندهوفن - إيثان نوانيري (دوري أبطال أوروبا) هدف أتليتكو مدريد الأول ضد ريال مدريد - خوليان ألفاريز (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
بيراميدز يخسر جهود قطة في مباريات مرحلة تحديد البطل ساعة | الكرة المصرية
فيفا يعتمد موعد إقامة كأس العرب في قطر ساعة | منتخب مصر
تشابي ألونسو: لم نتوقع ما حدث أمام بايرن ميونيخ.. وكل شيء قد يتغير في لحظة ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس اللجنة التأديبية يعلن أسباب توقيع عقوبة إيقاف فونسيكا 7 أشهر ساعة | الكرة الأوروبية
لويس إنريكي: كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان ساعة | دوري أبطال أوروبا
فليك: لهذا السبب أخرجت أولمو أمام بنفيكا.. وتشيزني حارس مميز ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: عدنا بفوز أكثر مما نستحق أمام باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
هاري كين: ليفركوزن سيكون أكثر شراسة بمباراة الإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي 4 عبد الواحد السيد: الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم.. وهناك محاولات لإبعادنا عن المنافسة