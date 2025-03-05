هدف أرسنال السابع أمام إيندهوفن - كالافيوري (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 00:21

3/5/2025 12:21:10 AM هدف أرسنال السابع أمام إيندهوفن - كالافيوري (دوري أبطال أوروبا)

هدف أرسنال السابع أمام إيندهوفن - كالافيوري (دوري أبطال أوروبا)

أرسنال أيندهوفن كالافيوري
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