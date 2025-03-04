هدف الزمالك الثاني في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 22:51
جووووول.. ناصر منسي يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك إنبي من رأسية pic.twitter.com/3xn2RlZnuI— ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025
هدف الزمالك الثاني في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)
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