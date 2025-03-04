هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة بفوز مستحق ليوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في ختام الجولة الـ27 من الكالتشيو



شاهد الهدفين ⚽️📹#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BrilKFIZtL