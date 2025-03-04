هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 00:21

3/4/2025 12:21:24 AM هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي
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