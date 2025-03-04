هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 04 مارس 2025 - 00:21
نهاية المباراة بفوز مستحق ليوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في ختام الجولة الـ27 من الكالتشيو— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 3, 2025
شاهد الهدفين ⚽️📹#يوفنتوس_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BrilKFIZtL
هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)
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