هدف سيرجيو راموس الأول مع مونتيري أمام سانتوس لاجونا (الدوري المكسيكي)
الإثنين، 03 مارس 2025 - 12:21
⚽️ Sergio Ramos scored his first goal for Monterrey in Mexico last night. 🇲🇽 pic.twitter.com/z7uNK7hyEC— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 3, 2025
هدف سيرجيو راموس الأول مع مونتيري أمام سانتوس لاجونا (الدوري المكسيكي)
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