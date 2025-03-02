هدفا تعادل مصر مع جنوب إفريقيا 1-1 (تصفيات إفريقيا للمحليين)

الأحد، 02 مارس 2025 - 22:07

3/2/2025 10:07:23 PM هدفا تعادل مصر مع جنوب إفريقيا 1-1 (تصفيات إفريقيا للمحليين)

هدفا تعادل مصر مع جنوب إفريقيا 1-1 (تصفيات إفريقيا للمحليين)

مصر للمحليين جنوب إفريقيا تصفيات أمم إفريقيا للمحليين
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