هدف برشلونة الثاني في ريال سوسيداد - مارك كاسادو (الدوري الإسباني)
الأحد، 02 مارس 2025 - 19:21
⚽️🔥 مارك كاسادو يعزز تقدم برشلونة#برشلونة_ريال_سوسييداد | #الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/GSzzVfJRNT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2025
هدف برشلونة الثاني في ريال سوسيداد - مارك كاسادو (الدوري الإسباني)
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