هدف منتخب مصر للمحليين الأول في جنوب إفريقيا - محمد عنتر

الأحد، 02 مارس 2025 - 18:40

3/2/2025 6:40:40 PM هدف منتخب مصر للمحليين الأول في جنوب إفريقيا - محمد عنتر

هدف منتخب مصر للمحليين الأول في جنوب إفريقيا - محمد عنتر

منتخب مصر للمحليين
نرشح لكم
هدف شباب مصر الأول أمام تونس - أحمد خالد كاباكا (دورة شمال إفريقيا) أهداف فوز مصر للناشئين على ليبيا 7-1 (تصفيات شمال إفريقيا) ملخص فوز مصر على ليبيا 2-1 (بطولة شمال إفريقيا للشباب) ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين) ملخص مباراة مصر وبوتسوانا 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف تعادل مصر في بوتسوانا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) هدفا تعادل مصر مع الجزائر 1-1 (بطولة شمال إفريقيا للشباب) ملخص تعادل مصر مع كاب فيردي 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
السادس على التوالي.. برشلونة يضرب سوسيداد برباعية تقوده لصدارة الدوري 47 دقيقة | الدوري الإسباني
عقوبات رابطة الأندية - غرامة على جماهير الأهلي والاتحاد وإيقاف زيزو ومدرب بيراميدز ساعة | الدوري المصري
تصفيات المحليين.. منتخب مصر يتعادل مع جنوب إفريقيا والحسم في الإسماعيلية ساعة | منتخب مصر
الكشف عن موعد بداية المرحلة الثانية من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور: لم أتأثر من هتافات جماهير الزمالك ضدي.. ولماذا الشائعات تخصني فقط 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (4)-(0) سوسيداد.. فوز البارسا 3 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر 3 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – في العيد.. الأهلي يحدد موعد مباراة الهلال السوداني 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب