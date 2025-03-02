هدف منتخب مصر للمحليين الأول في جنوب إفريقيا - محمد عنتر
الأحد، 02 مارس 2025 - 18:40
ما هذا الجمال😍.. هدف عاااالمي لمحمد عنتر يمنح مصر التقدم على جنوب أفريقيا🔥 pic.twitter.com/i5blzCvSgs— ON Sport (@ONTimeSports) March 2, 2025
هدف منتخب مصر للمحليين الأول في جنوب إفريقيا - محمد عنتر
نرشح لكم
هدف شباب مصر الأول أمام تونس - أحمد خالد كاباكا (دورة شمال إفريقيا) أهداف فوز مصر للناشئين على ليبيا 7-1 (تصفيات شمال إفريقيا) ملخص فوز مصر على ليبيا 2-1 (بطولة شمال إفريقيا للشباب) ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين) ملخص مباراة مصر وبوتسوانا 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف تعادل مصر في بوتسوانا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) هدفا تعادل مصر مع الجزائر 1-1 (بطولة شمال إفريقيا للشباب) ملخص تعادل مصر مع كاب فيردي 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)