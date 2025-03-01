هدفا تعادل إنتر مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 01 مارس 2025 - 21:28
نهاية القمة المثيرة في الكالتشيو بتعادل نابولي مع إنتر بهدف لكل فريق 🔚— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 1, 2025
شاهد الهدفين ⚽️📹#نابولي_انتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Pz0uJ0Rqt3
هدفا تعادل إنتر مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
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