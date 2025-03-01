هدف إنتر الأول في نابولي - فيديريكو ديماركو (الدوري الإيطالي)

" أجمل من الهدية.. تغليفها " 🎁⚽️



ديماركو يضع الإنتر في المقدمة بهدف عالمي من ركلة حرة مباشرة 🎯#نابولي_انتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/RWoePQXuc8