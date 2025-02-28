أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-2 (الدوري السعودي)

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 23:23

2/28/2025 11:23:29 PM أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-2 (الدوري السعودي)

أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-2 (الدوري السعودي)

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي
نرشح لكم
أهداف فوز العروبة على النصر 2-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الهلال 4-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الوحدة 4-1 (الدوري السعودي) هدف تعادل الهلال أمام الرياض 1-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على أهلي جدة 3-2 (الدوري المصري) هدف النصر الأول أمام أهلي جدة - جون دوران (الدوري السعودي) أهداف تعادل ضمك مع الهلال 2-2 (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة على الفتح 2-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
قبل اقتراب النهاية.. الوداد يتعادل مع نهضة بركان سلبيا والفارق يظل 15 نقطة 19 دقيقة | الوطن العربي
تقرير إيطالي يكشف العوائد المالية المحتملة في كأس العالم للأندية 2025 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
هاني شكري: لولا التحكيم لتصدرنا الدوري.. ولذلك لم نتعاقد مع بنشرقي 51 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جيسوس: هذه أول خسارة في ملعبنا.. ولا نمر بالوقت الأفضل 53 دقيقة | سعودي في الجول
ضربة موجعة في سباق اللقب.. هاتريك توني يحبط عودة الهلال ساعة | سعودي في الجول
قائمة البرازيل الأولية - نيمار وأوسكار ومورا يقودون 52 لاعبا استعدادا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا ساعة | أمريكا
أموريم: جارناتشو سيدفع ثمن العشاء لزملائه بعدما فعله ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي – أستون فيلا يعبر كارديف سيتي بثنائية أسينسيو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين