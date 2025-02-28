أهداف فوز بيراميدز على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري)

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 21:48

2/28/2025 9:48:47 PM أهداف فوز بيراميدز على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز بيراميدز على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري)

بيراميدز الاتحاد الدوري المصري
نرشح لكم
أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بتروجت 4-1 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول ضد الاتحاد - إبراهيم عادل (الدوري المصري) أهداف فوز غزل المحلة على إنبي 3-0 (الدوري المصري) ملخص تعادل الزمالك أمام زد 1-1 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في زد - ناصر منسي (الدوري المصري) أنيس بوجلبان يحتفل مع جماهير المصري بعد الفوز على سموحة ملخص تعادل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على سموحة 3-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
قبل اقتراب النهاية.. الوداد يتعادل مع نهضة بركان سلبيا والفارق يظل 15 نقطة 20 دقيقة | الوطن العربي
تقرير إيطالي يكشف العوائد المالية المحتملة في كأس العالم للأندية 2025 44 دقيقة | كأس العالم للأندية
هاني شكري: لولا التحكيم لتصدرنا الدوري.. ولذلك لم نتعاقد مع بنشرقي 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جيسوس: هذه أول خسارة في ملعبنا.. ولا نمر بالوقت الأفضل 54 دقيقة | سعودي في الجول
ضربة موجعة في سباق اللقب.. هاتريك توني يحبط عودة الهلال ساعة | سعودي في الجول
قائمة البرازيل الأولية - نيمار وأوسكار ومورا يقودون 52 لاعبا استعدادا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا ساعة | أمريكا
أموريم: جارناتشو سيدفع ثمن العشاء لزملائه بعدما فعله ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي – أستون فيلا يعبر كارديف سيتي بثنائية أسينسيو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين