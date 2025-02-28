أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بتروجت 4-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز بيراميدز على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول ضد الاتحاد - إبراهيم عادل (الدوري المصري)

أهداف فوز غزل المحلة على إنبي 3-0 (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول في زد - ناصر منسي (الدوري المصري)

أنيس بوجلبان يحتفل مع جماهير المصري بعد الفوز على سموحة