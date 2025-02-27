أنيس بوجلبان يحتفل مع جماهير المصري بعد الفوز على سموحة
الخميس، 27 فبراير 2025 - 19:49
في ظهوره الأول .. فرحة انيس بوجلبان مع اللاعبين و جماهير المصري 🟢 pic.twitter.com/KhYSZiXR8O— FilGoal (@FilGoal) February 27, 2025
أنيس بوجلبان يحتفل مع جماهير المصري بعد الفوز على سموحة
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