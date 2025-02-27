ملخص تعادل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري)
الخميس، 27 فبراير 2025 - 18:41
ملخص تعادل طلائع الجيش أمام البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري)
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