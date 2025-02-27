هدف ريال مدريد أمام ريال سوسيداد - إندريك (كأس ملك إسبانيا)
الخميس، 27 فبراير 2025 - 00:06
اسيست رائع من بيلينغهام.. والبرازيلي اندريك يسجل أول الأهداف ⚽️🔥— SSC (@ssc_sports) February 26, 2025
ريال سوسيداد 0 × 1 ريال مدريد#ريال_سوسيداد_ريال_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/N70rrxeiOV
هدف ريال مدريد أمام ريال سوسيداد - إندريك (كأس ملك إسبانيا)
نرشح لكم
ملخص مباراة ريال سوسيداد أمام ريال مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا) هدف مانشستر يونايتد الثاني في إبسويتش - ماتياس دي ليخت (الدوري الإنجليزي) هدف إبسويتش الأول في مانشستر يونايتد - بيداسي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الجونة على مودرن سبورت 3-2 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز إنتر ميامي على سبورتنج كانساس 3-1 (كأس أبطال كونكاكاف)