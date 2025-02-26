هدف مانشستر يونايتد الثاني في إبسويتش - ماتياس دي ليخت (الدوري الإنجليزي)

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:58

2/26/2025 10:58:12 PM هدف مانشستر يونايتد الثاني في إبسويتش - ماتياس دي ليخت (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الثاني في إبسويتش - ماتياس دي ليخت (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص مباراة ريال سوسيداد أمام ريال مدريد 1-0 (كأس ملك إسبانيا) هدف ريال مدريد أمام ريال سوسيداد - إندريك (كأس ملك إسبانيا) هدف إبسويتش الأول في مانشستر يونايتد - بيداسي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الجونة على مودرن سبورت 3-2 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز إنتر ميامي على سبورتنج كانساس 3-1 (كأس أبطال كونكاكاف)
أخر الأخبار
ضربة جديدة بعد أبطال أوروبا.. إمبولي يطيح بـ يوفنتوس من كأس إيطاليا بركلات الترجيح 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس القائد لأول مرة.. إندريك يسجل وريال مدريد يضع قدما في نهائي الكأس 59 دقيقة | الدوري الإسباني
حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة ساعة | الدوري الإنجليزي
نوتينجهام يوقف انتصارات أرسنال.. وسام مرسي يسجل في مرماه أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب العنصرية.. تقرير يكشف تفاصيل إيقاف مباراة سوسيداد وريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي الدوري بعد تخطي سموحة ساعة | كرة طائرة
الأولى لـ زد.. الصباحي حكما لمواجهة الزمالك في الدوري ساعة | الدوري المصري
العقدة انتهت.. مانشستر سيتي يتفوق على توتنام بهدف هالاند 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي