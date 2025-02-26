هدف إبسويتش الأول في مانشستر يونايتد - بيداسي (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:53
هدف إبسويتش الأول في مانشستر يونايتد - بيداسي (الدوري الإنجليزي)
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