هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز الجونة على مودرن سبورت 3-2 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز بيراميدز على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري)

هدفا فوز زد على غزل المحلة 2-0 (الدوري المصري)

ملخص تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري)

هدف التعادل لـ الزمالك ضد الأهلي - محمود بنتايك (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

العارضة تمنع تصويبة قوية من إمام عاشور (الدوري المصري)