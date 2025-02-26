هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:32
فيهم هدف عالمي على الطاييير 😮🔥 أهداف مباراة الإسماعيلي وفاركو 0-2 بدوري نايل #ONSport pic.twitter.com/9dfygxlWl3— ON Sport (@ONTimeSports) February 26, 2025
هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)
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