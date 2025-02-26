هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 22:32

2/26/2025 10:32:45 PM هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز فاركو على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

فاركو الإسماعيلي الدوري المصري
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