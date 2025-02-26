ملخص فوز إنتر ميامي على سبورتنج كانساس 3-1 (كأس أبطال كونكاكاف)

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 10:55

2/26/2025 10:55:39 AM ملخص فوز إنتر ميامي على سبورتنج كانساس 3-1 (كأس أبطال كونكاكاف)

ملخص فوز إنتر ميامي على سبورتنج كانساس 3-1 (كأس أبطال كونكاكاف)

إنتر ميامي ليونيل ميسي - إنتر ميامي
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