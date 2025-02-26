هدف أتليتكو مدريد الثالث ضد برشلونة - ماركوس يورينتي (كأس ملك إسبانيا)
الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 00:25
يورينتي يقلص الفارق ويسجل الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد! ⚽️🔥— SSC (@ssc_sports) February 25, 2025
برشلونة 4 × 3 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/iEyAz4eZjy
هدف أتليتكو مدريد الثالث ضد برشلونة - ماركوس يورينتي (كأس ملك إسبانيا)
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