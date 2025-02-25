هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - بيدري (كأس ملك إسبانيا)
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 23:02
هدف برشلوني أول🔥— SSC (@ssc_sports) February 25, 2025
عرضية من كوندي وتسديدة بيدري تعلن الهدف الأول ⚽️
برشلونة 1 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/HTEg87Tv2c
هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - بيدري (كأس ملك إسبانيا)
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