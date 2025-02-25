هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - بيدري (كأس ملك إسبانيا)

هدف برشلوني أول🔥

عرضية من كوندي وتسديدة بيدري تعلن الهدف الأول ⚽️



برشلونة 1 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/HTEg87Tv2c