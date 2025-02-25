هدف أتليتكو مدريد الأول ضد برشلونة - جوليان ألفاريز (كأس ملك إسبانيا)

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 22:40

2/25/2025 10:40:57 PM هدف أتليتكو مدريد الأول ضد برشلونة - جوليان ألفاريز (كأس ملك إسبانيا)

هدف أتليتكو مدريد الأول ضد برشلونة - جوليان ألفاريز (كأس ملك إسبانيا)

برشلونة أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا جوليان ألفاريز
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