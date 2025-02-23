هدف فوز يوفنتوس على كالياري - دوسان فلاهوفيتش (الدوري الإيطالي)

من خطأ دفاعي غريب من يري مينا.. الهداف فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول ليوفنتوس في شباك كالياري ⚽️#كالياري_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K8o7yesaYt