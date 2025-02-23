هدف فوز يوفنتوس على كالياري - دوسان فلاهوفيتش (الدوري الإيطالي)
الأحد، 23 فبراير 2025 - 23:52
من خطأ دفاعي غريب من يري مينا.. الهداف فلاهوفيتش يسجل الهدف الأول ليوفنتوس في شباك كالياري ⚽️#كالياري_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K8o7yesaYt— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 23, 2025
هدف فوز يوفنتوس على كالياري - دوسان فلاهوفيتش (الدوري الإيطالي)
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