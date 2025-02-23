أهداف فوز بيراميدز على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري)
الأحد، 23 فبراير 2025 - 21:31
أهداف فوز بيراميدز على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري)
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