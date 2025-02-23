هدف ليفربول الثاني أمام ماشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 23 فبراير 2025 - 19:27
صلاح يمرر وسوبوسلاي يضاعف النتيجة (2-صفر)#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ليفربول pic.twitter.com/9dC5USW2ja— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025
هدف ليفربول الثاني أمام ماشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي)
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