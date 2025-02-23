أهداف فوز كومو على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:59
فوز يتحقق من 73 عاماً.. شاهد أهداف فوز نادي كومو على نابولي بنتيجة 2-1 ⚽️📹#كومو_نابولي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zWZQpFZrjA— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 23, 2025
أهداف فوز كومو على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
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