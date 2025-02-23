هدفا فوز زد على غزل المحلة 2-0 (الدوري المصري)

الأحد، 23 فبراير 2025 - 18:22

2/23/2025 6:22:29 PM هدفا فوز زد على غزل المحلة 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز زد على غزل المحلة 2-0 (الدوري المصري)

زد غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري) العارضة تمنع تصويبة قوية من إمام عاشور (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على سموحة 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل بتروجت مع حرس الحدود 2-2 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الاتحاد 3-2 (الدوري المصري) هدف فوز غزل المحلة على المصري - محمد أشرف (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني أمام الإسماعيلي - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد الإسماعيلي - مروان عطية (الدوري المصري)
أخر الأخبار
لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 6 أرقام تاريخية يحققها صلاح بعد هزيمة مانشستر سيتي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس 21 دقيقة | الوطن العربي
40 ثانية فقط تقود تريزيجيه للتفوق على حمدي فتحي برباعية 35 دقيقة | المحترفون
فوز أول منذ 9 سنوات بهدف وصناعة صلاح.. ليفربول يهزم سيتي بمشاركة مرموش 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: مودريتش ومالديني مثال للاعب كرة القدم.. وريال مدريد محظوظ بالكرواتي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مودريتش: لا أعرف هدفي في جيرونا الأفضل لي أم لا ساعة | الكرة الأوروبية
قذائفه لا تتوقف.. مودريتش يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا وملاحقة برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: سكالوني قرر ضم نيكو باز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي