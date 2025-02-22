ملخص فوز اتحاد جدة على الهلال 4-1 (الدوري السعودي)

السبت، 22 فبراير 2025 - 22:33

2/22/2025 10:33:05 PM ملخص فوز اتحاد جدة على الهلال 4-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز اتحاد جدة على الهلال 4-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز اتحاد جدة على الهلال 4-1 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز اتحاد جدة على الوحدة 4-1 (الدوري السعودي) هدف تعادل الهلال أمام الرياض 1-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على أهلي جدة 3-2 (الدوري المصري) هدف النصر الأول أمام أهلي جدة - جون دوران (الدوري السعودي) أهداف تعادل ضمك مع الهلال 2-2 (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة على الفتح 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الأخدود 4-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات بطولة تكساس المفتوحة 23 دقيقة | رياضة نسائية
ميسي يصنع هدفين.. إنتر ميامي يفتتح الدوري الأمريكي بالتعادل أمام نيويورك سيتي 42 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 23 فبراير 2025.. صلاح ضد مرموش وبيراميدز أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
فليك: لدينا بدلاء مستعدين لجلب الكثير من الجودة 9 ساعة | الدوري الإسباني
الفوز الأول لـ كوفاتش.. دورتموند يسحق يونيون برلين بسداسية 10 ساعة | الكرة الأوروبية
ملامح تعادل الأهلي والزمالك.. عودة بيسيرو على خطى فيريرا وتراجع كولر 10 ساعة | الدوري المصري
المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال 10 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي